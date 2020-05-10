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مسؤول كشفي يدعو إلى أن يكون الاحتفاء بعيد الفطر المبارك افتراضيا

مسؤول كشفي يدعو إلى أن يكون الاحتفاء بعيد الفطر المبارك افتراضيا

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مسؤول كشفي يدعو إلى أن يكون الاحتفاء بعيد الفطر المبارك افتراضيا

مسؤول كشفي يدعو إلى أن يكون الاحتفاء بعيد الفطر المبارك افتراضيا
http://almnatiq.net/?p=862649
الرياض _ مبارك الدوسري

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، واستاذ المناهج وتطوير التعليم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، إلى أن يكون الاحتفاء بعيد الفطر المبارك هذا العام افتراضيا لتحقيق التباعد الجسدي للمساعدة على إبطاء انتشار كوفيد 19 (COVID-19) وتحجيم خطر الإصابة به ، وأن تحرص الأسر والعوائل هذا العام الى تحقيق التواصل والترابط من خلال العالم الافتراضي .
واشار في تغريدة من حسابة في تويتر الى إمكانية أن تقوم جميع الأسر والعوائل بالاحتفاء والفرح بتلك المناسبة ، ورسم البهجة ولبس الجديد خاصة الأطفال من خلال استخدام التطبيقات الحديثة التي تنقل الصورة والصوت والأنشطة والمشاعر الإيجابية وتغني عن التواصل المباشر الذي يساهم في نقل العدوى .
وأكد في تواصل معه على أهمية تثقيف الأطفال بالتباعد الجسدي مسافة آمنة عن الآخرين حال زيارة الأقارب لتجنب اصابتهم بالمرض ، وكذلك تثقيفهم من أن السعال أو العطس يسهم في نشر الجراثيم في الهواء ، كما يمكن أن تعيش تلك الجراثيم على الأسطح مثل مقابض الأبواب أو الهواتف ، وانهم يحتاجون المزيد من العناية بسلامتهم من خلال البقاء في منازلهم والابتعاد عن الآخرين ، وغسل اليدين جيداً وتغطية الوجه عند السعال والعطاس .

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