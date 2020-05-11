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شرطة الرياض تقبض على مقيمين باكستانيين صعدا على مركبة أمنية

شرطة الرياض تقبض على مقيمين باكستانيين صعدا على مركبة أمنية

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شرطة الرياض تقبض على مقيمين باكستانيين صعدا على مركبة أمنية

شرطة الرياض تقبض على مقيمين باكستانيين صعدا على مركبة أمنية
http://almnatiq.net/?p=862652
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأنه إشارة الى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما ( مقيمان من الجنسية الباكستانية / في العقدين الثالث والرابع) واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.

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