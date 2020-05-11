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خطط استئناف بطولات كرة القدم الأوروبية تواجه حالات الإصابة بكورونا

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خطط استئناف بطولات كرة القدم الأوروبية تواجه حالات الإصابة بكورونا

خطط استئناف بطولات كرة القدم الأوروبية تواجه حالات الإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=862654
المناطق - الرياض

تواجه خطط استئناف البطولات الوطنية الأوروبية لكرة القدم بعد قرابة شهرين من التوقف جراء فيروس كورونا المستجد، حالات الإصابة بالفيروس، التي يكشف تباعاً عنها في صفوف الأندية.
وأعلن خلال نهاية الأسبوع الحالي تسجيل حالات جديدة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال، مع خضوع اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية لفحوص “كوفيد-19″، تزامنا مع بدء العودة التدريجية للتمارين الفردية في مراكز التدريب.
وسجلت الحالات الأبرز في ألمانيا قبل نحو أسبوع فقط من موعد عودة منافسات البوندسليغا، مع وضع كامل أفراد نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتي إصابة.
وطال الفيروس صفوف أندية إيطالية عدة، آخرها هذا الأسبوع فيورنتينا وسمبدوريا مع إعلانهما الخميس الماضي تسجيل حالات إيجابية.
وفي عطلة نهاية الأسبوع،أعلن نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي بدوره أن ثلاثة من لاعبيه مصابون بفيروس كورونا، وذلك مع استعدادات رابطة الدوري لاحتمال استئناف الموسم.
وكشفت رابطة الدوري الإسباني أن خمسة لاعبين من الدرجتين الأولى والثانية ثبتت إصابتهم بفيروس “كوفيد-19″، لكنهم في المرحلة الأخيرة من المرض.
كما كشف فريق برايتون الإنجليزي تسجيل إصابة ثالثة في صفوف لاعبيه وذلك عشية اجتماع للبحث في احتمالات استئناف الموسم

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