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دورتموند : المعايير الصحية لرابطة الدوري الألماني تتضمن أعلى مستويات السلامة

دورتموند : المعايير الصحية لرابطة الدوري الألماني تتضمن أعلى مستويات السلامة
http://almnatiq.net/?p=862664
المناطق - الرياض

أكد المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مايكل زورك أن المعايير الصحية التي قدمتها رابطة الدوري الألماني تتضمن “أعلى مستويات ممكنة للسلامة.”
وقال في تصريحات صحافية : “جميع اللاعبين متحمسين لاستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، مؤكداً عدم وجود أي مشاعر قلق أو استياء لديهم.
وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، تستأنف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا، من يوم السبت المقبل بإقامة المباريات بدون جماهير ووفقا لمعايير وإجراءات صحية صارمة.
وأشار زورك إلى أن الجهود المبذولة والمحادثات التي أجريت، أكدت للاعبين اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سلامتهم، مبيناً أنه يثق في أن جميع لاعبي دورتموند متحمسون بشكل كبير للعودة إلى عملهم.

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