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وزير المالية: ماضون في مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي

وزير المالية: ماضون في مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي
http://almnatiq.net/?p=862675
المناطق - الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة ماضية ومن خلال مبادرات البرنامج في تمكين قطاع المملكة المالي ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، وذلك تعليقا على صدورالتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

وأصدر برنامج تطوير القطاع المالي اليوم تقريره السنوي والذي تناول فيه نسبة الإنجاز من الأهداف المرجو تحقيقها ضمن البرنامج.

وأكمل برنامج تطوير القطاع المالي منذ انطلاقته في عام 2018 أقل من عامين حتى نهاية 2019، إذا يهدف الى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمرفي إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن الرؤية الأوسع 2030 .

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