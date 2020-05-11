شاهد.. مقتل عشرات البحارة بالجيش الإيراني بصاروخ من فرقاطة إيرانية

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية بمقتل العشرات من جنود وطاقم فرقاطة كوناراك الإيرانية بواسطة صاروخ كروز أطلقته فرقاطة جماران الإيرانية في مياه بحر عمان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 40 بحارا من الجيش الإيراني قتلوا أو فقدوا في الحادث.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الصاروخ أطلق بشكل خاطئ خلال تنفيذ مناورة تدريبية في مياه بحر عمان.

وأضافت أن الجثامين نقلوا إلى مستشفى ميناء بندر تشابهار. فيما نشرت مقاطع فيديو لنقل المصابين من مياه خليج عمان إلى المستشفى.