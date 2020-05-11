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خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=862691
المناطق -الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .
وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

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