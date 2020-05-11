شاهد.. متخصص في الأمراض المعدية يطالب برفع الإجراءات الوقائية لكورونا.. 85% من المصابين لا يحتاجون إلى رعاية فائقة

المناطق - الرياض

طالب استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل، رفع الاجراءات الوقائية تدريجيًا وبسرعة.

وقال ”التعامل مع مثل هذه الجوائح والإجراءات المتبعة تخضع لعدة محددات أهمها؛ طرق العدوى، لأننا نتعامل مع مرض ينتقل عن طريق الرزاز، بمعنى أن القفازات والمطهرات تمنع 80% أو أكثر من الإصابات المستجدة، كما أننا نتعامل مع مرض ثبت علميًا أن 20% أو 40% من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، و85% لا يحتاجون إلى الرعاية الطبية الفائقة، بينما 90% من المضاعفات التي حدثت هي لفئة محددة ومعروفة في المجال الطبي”.

وأضاف “الحقيل” :”ملائة الجهاز الطبي من طرق قياس حجم الجائحة، وجميعنا نعرف ما حدث في إيطاليا، لكن ما حدث في السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية، أنه لم يتم استخدام سوى 5% من الطاقة الاستيعابية والعنايات المركزة، حتى الآن”.

وتابع :”السبب الأخير في وجهة نظري هو المتأثرون بالمرض، ويجب أن يكون هناك تفرقة بين ما حدث في ايطاليا والصين، لأن عدد الوفيات في السعودية 62 من الألف، بينما الوفيات في إيطاليا تجاوزت7%، ويجب على كل بلد أن تأخذ اختياراتها بناء على معطياتها المحلية”.