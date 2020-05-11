احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى
أبرز المواد
 انقلاب الوكرة
يكتبون
 التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل
أبرز المواد
 تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية
أبرز المواد
 “سكني”: أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع
أبرز المواد
 وزير التعليم: لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف أو نشر ما يخالف سياسة وتوجهات الدولة
أبرز المواد
 اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة
أبرز المواد
 شاهد.. متخصص في الأمراض المعدية يطالب برفع الإجراءات الوقائية لكورونا.. 85% من المصابين لا يحتاجون إلى رعاية فائقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 عبر الاتصال عن بُعد.. أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي السابع والعشرين
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل أقل عدد حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم الجزائية مؤشرات الآداء
أبرز المواد
الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى

الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى

أبرز المواد
انقلاب الوكرة

انقلاب الوكرة

يكتبون
التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل

التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل

أبرز المواد
تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية

تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية

أبرز المواد

الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى

الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى
http://almnatiq.net/?p=862714
المناطق -الرياض

اتهمت الحكومة اليمنية عناصر في المجلس الانتقالي الجنوبي، بارتكاب أعمال تهدد بإحداث أضرار بالغة للتراث العالمي في جزيرة سقطرى.
ووجه وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي خطابا بهذا الشأن إلى مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى والتي تسببت بها العناصر التابعة للمجلس الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الوزير الحضرمي في خطابه منظمة ” اليونسكو ” إلى إدانة الأعمال التخريبية للمليشيات المتمردة التابعة للجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى وسرعة إرسال لجنة الخبراء التي سبق تشكليها من قبل المنظمة في وقت سابق للاطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض لها من تهديدات طبيعية وبشرية.
كما أشار المسؤول اليمني إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والتي نجم عنها أضرار بشرية ومادية في البنية التحتية والاقتصاد المحلي للسكان وخاصة في قطاع صناعة صيد الأسماك.
/

روابط ذات صلة

التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل

التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل
تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية

تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية
“سكني”: أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع

“سكني”: أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*