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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=862733
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،الرياض )،فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتي (الشرقية ، نجران ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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