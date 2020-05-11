أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،الرياض )،فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتي (الشرقية ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.