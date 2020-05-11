الصين تخفض فائدة تسهيل الإقراض القائم في ابريل

المناطق - واس

قال البنك المركزي الصيني إنه خفض أسعار الفائدة على أداته المعروفة باسم “تسهيل الإقراض القائم” في ابريل نيسان، ليلحقها بتقليصات مماثلة على أسعار سائر أدوات إدارة السيولة ضمن جهود بكين لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.

وقال بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام إنه خفض السعر 30 نقطة أساس في العاشر من ابريل نيسان، لتصبح تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة وسبعة أيام وشهر 3.05 بالمئة و3.2 بالمئة و3.55 بالمئة على الترتيب.

يباشر بنك الشعب الصيني عددا من الإجراءات لتدعيم الاقتصاد منذ تفشي فيروس كورونا، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية وقلص نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف تعزيز السيولة بالنظام المالي وتقليص تكاليف التمويل.

كان رئيس الووراء أبلغ اجتماعا حديثا لمجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إصدار جديد لسندات خاصة حجمها تريليون يوان بنهاية مايو أيار. وخفض البنك المركزي سعر تسهيل الإقراض المتوسط لأجل عام المخصص للمؤسسات المالية مرتين هذا العام بما مجموعه 30 نقطة أساس إلى 2.95 بالمئة، وهو أدنى مستوى لسعر أداة تعزيز السيولة منذ استحداثها في سبتمبر أيلول 2014.