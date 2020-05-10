بمشاركة مدير عام صحة تبوك .. صناعة المبادرات المجتمعية في المجال الصحي بأملج

أملج - فايز السميري

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج الأمسية الثالثة بعنوان (صناعة المبادرات المجتمعية في المجال الصحي ) وذلك ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي ( المبادرات الواعدة في محافظة أملج) برعاية سعادة محافظ محافظة أملج الأستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي وبمشاركة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، و الأستاذ عبدالله عياد مدير القطاع الصحي بأملج و الأستاذ أحمد سلمي الرفاعي مدير مستشفى أملج العام والدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني استشاري طب وجراحة العيون، والقادة والعاملون والمهتمون في المجال الصحي في المحافظة.

وقد أثمر اللقاء عن مبادرات صحية نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية في المحافظة.

نفذت هذه الورشة بالتعاون مع مع شركة ماسة التنمية للتمكين المجتمعي وبرعاية من أوقاف العرادي الخيرية.