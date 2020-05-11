وزير المالية: “حساب المواطن” مستمر ولن يتأثر بإجراءات “كورونا”

المناطق - الرياض

أعلن معالي وزير المالية، محمد الجدعان، أن حساب المواطن مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الوزراة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال الجدعان في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن “حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرًا مؤقتًا، وفقًا للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، وأن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة”.

وأضاف الجدعان “الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية، حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق”.

وتابع “نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضًا، بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا، لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الحالية”.