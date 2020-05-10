تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الخضار والفواكة في المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

نفذت أمانة المدينة المنورة جولات رقابية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة للخضار والفواكة خلال الأسبوع الماضي، تسعى الأمانة من خلالها لتطبيق الأنظمة والإشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الإلتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الاغذية.

وأسفرت جولات الفرق الميدانية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة عن مصادرة 8 طن من الخضار والفواكة بعد ضبط عدد من العمالة المخالفين لقيامهم بالبيع بطرق غير نظامية، حيث جرى تسليم المصادرات للجمعيات الخيرية.

كما إتلفت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة أكثر من 12 طن من الخضار والفواكة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى مصادرة 156 عربة نقل مخالفة.

وبينت الأمانة أن واردات الخضار والفواكة والورقيات للسوق المركزي خلال الأسبوع الماضي بلغت 8000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت المنتجات المستودرة 10000 طن من الفواكة والخضار المتنوعة.

مؤكدة أمانة المنطقة أن جولات المراقبين الصحيين مستمرة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، حيث رفعت الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين , كما شددت على ضرورة تعاون افراد المجتمع وذلك بالابلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الطوارئ الموحد 940 ، أو عبر تطبيق بلدي 940.