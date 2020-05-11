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ترحيب إماراتي بمؤتمر مانحي ⁧‫اليمن⁩ في المملكة

ترحيب إماراتي بمؤتمر مانحي ⁧‫اليمن⁩ في المملكة

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ترحيب إماراتي بمؤتمر مانحي ⁧‫اليمن⁩ في المملكة

ترحيب إماراتي بمؤتمر مانحي ⁧‫اليمن⁩ في المملكة
http://almnatiq.net/?p=862814
المناطق - وكالات

رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، دعم الإمارات “لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو، والذي سيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق”.

وأضاف البيان أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.

وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

كما أكدت الوزارة في بيانها استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.

وكانت المملكة قد أعلنت عن تنظيم “مؤتمر المانحين لليمن” في 2 يونيو المقبل، بمشاركة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضياً برئاسة الرياض.

وجاء في بيان أن دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً، وفي اليمن على وجه الخصوص، حيث تعدّ السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

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