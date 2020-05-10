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مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات

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مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات

مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات
http://almnatiq.net/?p=862827
المناطق - الدمام
أطلق مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مبادرة “تيسير”، على مستوى المملكة لمساعدة النساء على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن خلال جائحة كورونا. وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل، والمطلقات، ومن لا عائل لهن.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ زيدان علي الزيدان:”سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وجه المؤسسة بإطلاق مبادرة “تيسير”، تقديراً من سموه لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تتجاوز هذه الازمة”.
وأَضاف الزيدان: “اطلاق هذه المبادرة جاء بالتعاون مع إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات في كافة مناطق المملكة حيث ستكون في المرحلة الاولى باربعة مناطق وهي : المنطقة الشرقية ، منطقة الجوف ، منطقة نجران ، منطقة القصيم ، وفق الشروط المحددة”، مشيراً إلى مركز تمكين بالمؤسسة  باشر باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف المبادرة بالشكل المطلوب، كما عززت من علاقتها بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للنساء المستهدفات”.
وتضاف مبادرة “تيسير” إلى سلسلة مبادرات خيرية وإنسانية، أطلقتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروع “سلة الخير” التي أطلقتها بالشراكة مع مجالس الشباب واستهدفت توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران والشرقية ، والمدينة المنورة.

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