الكويت تسجّل 598 إصابة جديدة بكورونا

المناطق - واس

سجّلت الكويت اليوم 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.