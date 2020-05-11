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شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان

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شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان
http://almnatiq.net/?p=862832
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من الإطاحة بتشكيل عصابي يتكون من خمسة سعوديين تورطوا بارتكاب 104 جرائم منها ( 36) سرقة سيارة، و( 67) جريمة سلب عمالة، وحادثة إحراق لسيارة بعد الاعتداء على قائدها، كما امتهنوا السطو على مقرات سكن العمالة، وسلب متعلقاتهم الشخصية وسياراتهم تحت تهديد السلاح، إضافة إلى مخالفة منع التجول، وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم لها بتهور وسرعة جنونية، وتعاطيهم للمخدرات والإفطار في نهار رمضان، كما أقدم أفراد التشكيل على سرقة مركبة وتجهيزها على أنها أمنية بغرض التضليل، والاحتيال على ضحاياهم من المقيمين بانتحال صفة رجال أمن وسلبهم بعد استيقافهم.
وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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