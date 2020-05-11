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مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي

مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي

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مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي

مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي
http://almnatiq.net/?p=862835
المناطق - حفرالباطن

رفع معالي مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني آسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على رعايتهما ومتابعتهما الدائمة للتعليم، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقاً لنظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ.

وهنأ الدكتور القحطاني معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على صدور الموافقة الكريمة، مثمنًا ما يبذله معاليه وقيادات الوزارة من جهد في سبيل رقي وتطور التعليم الجامعي. ومؤكدًا أن الآلية الجديدة تعد حلقة جديدة في سلسة الدعم الذي تحظى به الجامعات من لدن القيادة الرشيدة، مما يمكن المؤسسات الأكاديمية من تطوير منظوماتها التعليمية والبحثية والإدارية للمنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى جامعات العالم، بناء على مستهدفات رؤية 2030 بإذن الله. سائلاً الله عز وجل أن يبارك فيما صدر من قرارات وأن يديم على بلادنا نهضتها وأمنها وازدهارها أنه سميع مجيب.

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