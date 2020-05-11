أمانة الاحساء والكلية التقنية تناقشان مبادرة تصنيع ” قناع الحماية ” للوقاية من “COVID19”

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ناقش اجتماع أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ومسؤولي الكلية التقنية في المحافظة المبادرة الوطنية للكلية لتصنيع قناع الحماية للوجه اسهاماً منها في تعزيز جهود الاجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستج “COVID19” ، واوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للكلية لمواجهة هذه الجائحة العالمية من خلال تبني فكرة الريادي إبراهيم بن حمد الخاتم، لتصنيع قناع وطني لحماية الوجه (Face shield) وتقديمه للكوادر “الابطال” العاملين في الصفوف الأمامية من كافة القطاعات ذات العلاقة وقايةً وحماية لهم من هذا الفايروس.

حيث يوفر القناع الذي يغطي كامل الوجه حماية لمستخدميه تفوق القناع ” غطاء الجهاز التنفسي ” المستخدم حالياً ، مضيفاً .. انه يتم تصنيع القناع بأيدي الكوادر الوطنية وبمواصفات عالمية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والآلات قطع الليزر واستخدام مواد أولية من السوق المحلي . وأضاف اليمني .. بعد عدة تجارب وتصاميم مختلفة قام بها فريق العمل تم الاتفاق مع عدد من المختصين على النموذج المناسب للقناع الواقي ، كما ان فريق العمل القائم على المبادرة يعمل بصفة مستمرة في خطوط الإنتاج لمراحل التصميم والتصنيع والتجميع والطباعة وبجهود عالية لتصنيع الأقنعة الواقية باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة لتسليم الأقنعة للجهات المستفيدة في اقرب فرصة ممكنة ، للمساهمة في وقاية وحماية المجتمع من هذه الجائحة العالمية.

من ناحيته اكد أمين الاحساء على أهمية مثل هذه المبادرات الوطنية تعزيزاً للتكاملية والتعاون بين القطاعات مختلفة في الخدمة المجتمعية ، وان هذه المبادرة لتأتي في الظرف الحالي استشعاراً من القائمين عليها دعماً للكوادر ” الابطال ” في خط الدفاع الأول في مكافحة هذه الجائحة العالمية والسيطرة عليها والوقاية منها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم ومنها المملكة ، مؤكداً على تظافر الجهود في الامانة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) انطلاقا من خطط الامانة وسعيها الى تحقيق معايير احترازية باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس حمايةً وتحقيقاً لسلامة افراد المجتمع .

يشار الى ان فريق عمل مبادرة تصنيع القناع السعودي لحماية الوجه ” Face shield ” يضم في عضويته ( المشرف العام عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد اليمني ، مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالاحساء المهندس ناصر بن عبدالعزيز اليمني ، ريادي الأعمال صاحب فكرة المبادرة إبراهيم الخاتم ، مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية وليد بن محمد الشويهين ، وفريق التصنيع والتجميع ” اسماعيل التنم ، موسى الجغيمان ، عبدالعزيز الخاتم ،إبراهيم السفاعي ،محمد الجويسم ) .