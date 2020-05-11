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أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة

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ثمن جهوده ووجه بتكليفه مستشاراً بالإمارة

أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=862844
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه في ديوان الإمارة , اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي بمناسبة انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة .

ورحب سموه في بداية الاستقبال به , مثمناً سموه جهوده التي قدمها لخدمة مختلف المرافق الصحية بالمنطقة ، والتعاون المثمر الذي قام به مع القطاعات كافة ، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي ، متمنيًا للعاملين في القطاع الصحي بالمنطقة كل التوفيق والسداد والنجاح لتجاوز هذه الجائحة العالمية وهي مرض فيروس كورونا المستجد ، في ظل ماتقدمه وتبذله حكومتنا الرشيدة لمواجهة انتشار هذا الفيروس .

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بتكليف الخمعلي مستشاراً بديوان إمارة المنطقة , نظير ما قدمه من خدمات أثمرت في تطوير وتعزيز القطاع الصحي بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع .

وعبر الخمعلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله له ، وعلى دعمه المتواصل له طيلة فترة عمله ، سائلاً الله التوفيق للجميع.

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