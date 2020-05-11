احدث الأخبار

شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي
الاقتصاد
 أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء والكلية التقنية تناقشان مبادرة تصنيع ” قناع الحماية ” للوقاية من “COVID19”
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان
منطقة الرياض
 الكويت تسجّل 598 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات
المنطقة الشرقية
 صدر قبل 47 عاماً .. طابع سعودي نادر يوثق “مسابقة شهر رمضان التلفزيونية”
أبرز المواد
 وزارة الطاقة توجه أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً
أبرز المواد
 ترحيب إماراتي بمؤتمر مانحي ⁧‫اليمن⁩ في المملكة
أبرز المواد
 تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الخضار والفواكة في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 وزير المالية: “حساب المواطن” مستمر ولن يتأثر بإجراءات “كورونا”
أبرز المواد
شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي

شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي

الاقتصاد
أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة القصيم
أمانة الاحساء والكلية التقنية تناقشان مبادرة تصنيع ” قناع الحماية ” للوقاية من “COVID19”

أمانة الاحساء والكلية التقنية تناقشان مبادرة تصنيع ” قناع الحماية ” للوقاية من “COVID19”

المنطقة الشرقية
مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي

مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي

المنطقة الشرقية

شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي

شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=862847
المناطق - الرياض

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.
وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم 1442 هـ، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام نور وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.
وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

روابط ذات صلة

صدر قبل 47 عاماً .. طابع سعودي نادر يوثق “مسابقة شهر رمضان التلفزيونية”

صدر قبل 47 عاماً .. طابع سعودي نادر يوثق “مسابقة شهر رمضان التلفزيونية”
وزارة الطاقة توجه أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً

وزارة الطاقة توجه أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً
الفريق المشترك لتقييم الحوادث يصدر بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بصعدة وقاربي صيد قرب جزيرة زقر واستهدافٍ في مديرية سحار بصعدة وقصف (منزل) بمنطقة محديدية في مديرية (باقم)

الفريق المشترك لتقييم الحوادث يصدر بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بصعدة وقاربي صيد قرب جزيرة زقر واستهدافٍ في مديرية سحار بصعدة وقصف (منزل) بمنطقة محديدية في مديرية (باقم)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*