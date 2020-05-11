فرنسا تناقض نفسها.. فرض الأقنعة لمواجهة كورونا وحظر النقاب في نفس الوقت

المناطق - وكالات

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا ألقت فيه الضوء على حظر فرنسا المستمر لارتداء “البرقع” (النقاب)، رغم إلزامها المواطنين على ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد تكون تلك “المفارقة”، كما وصفها التقرير، ، هي التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الظهور بقناع مزين بألوان علم البلاد، التي يقول الفرنسيون إنها تمثل قيم الحرية والمساوة والأخوة.

ويشير التقرير إلى أن إجراءات فك الإغلاقات الحذرة، والتشديد على ارتداء الأقنعة، وفرض الغرامات، وغيرها، تم تقبلها على نطاق واسع في البلاد، وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة BFMTV أن 94 بالمائة من المواطنين أيدوا ارتداء الأقنعة، وهم الذين فقدوا أكثر من 26 ألف شخص جراء الجائحة.

لكن الكثير من المسلمين والمدافعين عن الحرية الدينية والعلماء يرون الكثير من السخرية في تحول مجتمع يعتبر كشف الوجوه “فضيلة” إلى مطالبته فجأة بتغطيتها.

وينقل التقرير عن “فاطمة خميلات”، الزميلة في معهد العلوم السياسية بمدينة “آكس أون بروفانس”، قولها: “إذا كنت مسلما وقمت بإخفاء وجهك لأسباب دينية، فأنت عرضة لغرامة ودورة (في المساواة الجنسية) حيث سيتم تعليمك ما يعنيه أن تكون مواطنا صالحا”.

وتضيف: “أما إذا كنت مواطنا غير مسلم، فسيتم تشجيعك وإجبارك بصفتك مواطنا صالحا على اتباع إجراءات التباعد لحماية المجتمع الوطني”.

وتقول: “نرى هذه القراءة غير المتكافئة لنفس السلوك.. على أنها تعسفية في أفضل الأحوال وتمييزية في أسوأ الأحوال”.

وبحسب التقرير، فإن القانون الفرنسي ينظم تغطية الوجه في الأماكن العامة على أساس أن إخفاء وجهه ينتهك القيم الأساسية للجمهورية.

وفي عام 2004 ، حظرت البلاد الحجاب في المدارس العامة، مستشهدة بالحياد الديني لمؤسسات الدولة.

وعام 2010 ، حظرت النقاب والبرقع الذي يغطي الوجه بالكامل في كل مكان في الأماكن العامة، بحجة أن هذه الملابس تهدد السلامة العامة وتمثل رفضا لمجتمع من المواطنين المتساويين.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية لـ”واشنطن بوست” أن حظر البرقع سيظل ساريا خلال الجائحة 19 ، رغم تشجيع الناس على تغطية وجوههم.

وقالت الوزارة في بيان للصحيفة إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني “ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية”.