احدث الأخبار

مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات
المنطقة الشرقية
 دراسة تحذر من ظاهرة مناخية “مدمرة” لم تحدث من آلاف السنين
أبرز المواد
 ترقية 38 موظفًا وموظفة بجامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أطباء يرصدون طرقا جديد لهجوم “كورونا” على جسم الإنسان
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 إيقاف “سمسا” عن استقبال تقديم أي خدمات جديدة لمخالفتها حقوق الخدمات البريدية
أبرز المواد
 فرنسا تناقض نفسها.. فرض الأقنعة لمواجهة كورونا وحظر النقاب في نفس الوقت
أبرز المواد
 شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بمبلغ 200 ريال في العام الواحد.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي
الاقتصاد
 أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء والكلية التقنية تناقشان مبادرة تصنيع ” قناع الحماية ” للوقاية من “COVID19”
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة حفر الباطن: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم العالي
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين امتهنوا سرقة السيارات وتعاطي المخدرات في نهار رمضان
منطقة الرياض
مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات

مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يطلق مبادرة “تيسير” لدعم الأرامل والمطلقات

المنطقة الشرقية
دراسة تحذر من ظاهرة مناخية “مدمرة” لم تحدث من آلاف السنين

دراسة تحذر من ظاهرة مناخية “مدمرة” لم تحدث من آلاف السنين

أبرز المواد
ترقية 38 موظفًا وموظفة بجامعة حفر الباطن

ترقية 38 موظفًا وموظفة بجامعة حفر الباطن

المنطقة الشرقية
أطباء يرصدون طرقا جديد لهجوم “كورونا” على جسم الإنسان

أطباء يرصدون طرقا جديد لهجوم “كورونا” على جسم الإنسان

أبرز المواد

إيقاف “سمسا” عن استقبال تقديم أي خدمات جديدة لمخالفتها حقوق الخدمات البريدية

إيقاف “سمسا” عن استقبال تقديم أي خدمات جديدة لمخالفتها حقوق الخدمات البريدية
http://almnatiq.net/?p=862854
المناطق - الرياض

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين شركة سمسا للنقل السريع المحدودة (سمسا أكسبرس) عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأكدت الهيئة على شركة سمسا للنقل السريع المحدودة (سمسا أكسبرس) سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.

كما شددت الهيئة على الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة، بما في ذلك سحب الترخيص الممنوح للشركة، وإيقاف كافة الخدمات المقدمة منها، مع تحمّل الشركة كافة التبعات النظامية أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على كافة مقدمي الخدمات البريدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ منوهةً بأنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع كافة العقوبات والمخالفات المطلوبة على الشركات المخالفة.

روابط ذات صلة

دراسة تحذر من ظاهرة مناخية “مدمرة” لم تحدث من آلاف السنين

دراسة تحذر من ظاهرة مناخية “مدمرة” لم تحدث من آلاف السنين
أطباء يرصدون طرقا جديد لهجوم “كورونا” على جسم الإنسان

أطباء يرصدون طرقا جديد لهجوم “كورونا” على جسم الإنسان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*