ترقية 38 موظفًا وموظفة بجامعة حفر الباطن

حفر الباطن - المناطق

صدرت موافقة معالي مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بترقية عدد من موظفي وموظفات الجامعة من المرتبة العاشرة فما دون، بعد اجتيازهم شروط لائحة الموارد البشرية. وبلغ عدد المشمولين بمحضر الترقية (38) موظفًا وموظفة. وهنأ معاليه المترقين والمترقيات، آملاً أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجد والاجتهاد.

والمترقون هم:

رشيد عراك علي الشمري، مزنة عبدالهادي فهد العلوي، صالح عايد جربوع الشمري، حمد غالي مناور الظفيري، صالح عامر سويدان العنزي، خالد مناحي فنيسان المطيري، وضحه علي شلاش العنزي، عيد صالح فرج النومسي، بدر حباس شخير الشمري، بدرية لافي صالح المطيري، منيرة مذكر حسين البيشي، عمشاء محمد فراج السبيعي، كمال مخلد رشيد الظفيري، إبراهيم غدير عسكر الظفيري، فارس وادي محمد العنزي، جلوي دهام عجيل الظفيري، نايف مخلف نايف العنزي، عزيزة رجاء علوم الظفيري، أحمد معزي مقيبل العنزي، نورة عايض فهيد القحطاني، فالح غدير شاوي العنزي، لطفة خضر قبيل العنزي، جوزى فراج ناصر السبيعي، نشمية باقي سميحان الشمري، هلا طلال هذال المطيري، ماجد نايف حسين المطيري، فايز بادي مرزوق البعيجي، فهد قنيفذ حدران السويط، سعود رزقان نويفع الرشيدي، ناشي عبدالله سعود المطيري، صلاح مسير سلمان البذالي، هيا حميدي ضامن العنزي، فهد عقل علون الظفيري، كمال صاهود فلاح العنزي، يوسف حجي ظاهر الشمري، متعبه عبدالله سعيد الزهراني، عيده نداء ثويني العنزي، مشعل معضد محمد المطيري.