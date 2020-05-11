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بالصور.. هذا ما تبقى من السفينة الإيرانية بعد قصفها “بالخطأ”

بالصور.. هذا ما تبقى من السفينة الإيرانية بعد قصفها “بالخطأ”
http://almnatiq.net/?p=862879
المناطق - الرياض

نشر موقع عسكري صورا لما قال إنه ما تبقى من السفينة الحربية الإيرانية، التي تحطمت بعد إصابتها بصاروخ من سفينة إيرانية أخرى عن طريق الخطأ.

وأظهرت صور نشرها موقع “درايف” الجزء العلوي للسفينة الحربية محطما بالكامل، بينما اشتعلت النيران بأجزاء أخرى للسفينة.

وكانت البحرية الإيرانية قد قالت الاثنين، إن سفينة حربية أطلقت صاروخا عن طريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات مما أدى لمقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة “جمران” أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد “كنارك”.

وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جدا من الهدف وأصيبت، حسبما نقلت “رويترز”.

وأفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن البحرية “وقع الحادث في محيط ميناء بندر جاسك في جنوب إيران والمطل على بحر عمان خلال تدريبات للبحرية الايرانية بعد ظهر يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول عسكري لم تسمه نفيه بعض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن غرق “كنارك”.

وبحسب وكالة الطلبة للأنباء “إسنا” فإن بيانا للبحرية الإيرانية أشار إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أشارت إلى أن السفينة “كنارك” الهولندية الصنع، التي تم شراؤها قبل عام 1979، تم إصلاحها في عام 2018 وهي مجهزة بأربعة صواريخ كروز.

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