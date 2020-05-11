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وزارة الرياضة تطلق مبادرة (السباق المنزلي) لمختلف الفئات العمرية

وزارة الرياضة تطلق مبادرة (السباق المنزلي) لمختلف الفئات العمرية
http://almnatiq.net/?p=862885
المناطق - واس

انطلقت أمس الأحد فعاليات مبادرة “السباق المنزلي”، التي أعلنتها وزارة الرياضة، وتستمر حتى 28 من مايو الجاري، ضمن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية خلال الوقت الحالي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
وبلغ عدد المشاركين في المبادرة حتى الآن نحو 2000 مشارك، يشكل 90% منهم سكان المملكة من “مواطنين و مقيمين”، و 10% متفاعلون من خارج المملكة.
وتشتمل الفعالية على 7 سباقات مختلفة من حيث المسافة، من بينها سباق الماراثون وسباق الـ 10 كم.
وتعد مبادرة “السباق المنزلي” التي ستقدم من خلالها جوائز للفائزين، هي الأكبر على مستوى المملكة في مجال الرياضة من حيث عدد المشاركين، إضافة إلى نوعية الفعاليات التي تتضمنها، ومنها استخدام أجهزة السير، أو المشي في الحديقة المنزلية، إضافة إلى المشي في فناء المنزل وداخله، وذلك بحسب اختيار المتسابق.
وتسهم المبادرة في رفع نسبة الوعي الصحي والبدني لدى جميع أفراد المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين، فضلًا عن مواطني الدول الأخرى، حيث تمنح الفعالية وسائل جديدة لتشجيع ممارسة الرياضة في المنازل، بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية من الجنسين، في ظل الأوضاع الحالية التي تحث على التباعد الاجتماعي.
ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في المبادرة عبر الرابط : https://ksahomerun.inphota.com/en/events.

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