احدث الأخبار

الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !
أبرز المواد
 ‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن
أبرز المواد
 إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يفتتح ملتقى “التعليم عن بعد والتحصيل الدراسي”
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يستقبل قرابة 3500 مكالمة في أسبوع
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان المملكة خفضًا إضافيًا في إنتاجها
أبرز المواد
 إبطال لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
أبرز المواد
 ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول يديرها 13 شخصًا في الجوف
أبرز المواد
 نائب وزير الثقافة يعرض التجربة السعودية في اجتماع منظمة “الألسكو” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص تندد في بيان مشترك بتحركات تركيا قبالة قبرص
أبرز المواد
 الإمارات تحدد غرة شوال وإجازة عيد الفطر
أبرز المواد
الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !

الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !

أبرز المواد
‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن

‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن

أبرز المواد
إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية

إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية

أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف” يفتتح ملتقى “التعليم عن بعد والتحصيل الدراسي”

مدير “تعليم الجوف” يفتتح ملتقى “التعليم عن بعد والتحصيل الدراسي”

أبرز المواد

نائب وزير الثقافة يعرض التجربة السعودية في اجتماع منظمة “الألسكو” لمواجهة كورونا

http://almnatiq.net/?p=862910
المناطق_واس

ثمّن معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لحماية المواطنين والمقيمين من أخطار فايروس كورونا، عادّاً الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها المملكة في هذه الجائحة عاملاً مهماً ساعد جميع قطاعات الدولة لتقوم بواجبها تجاه المجتمع على أكمل وجه، خاصة القطاع الثقافي الذي تسعى وزارة الثقافة لديمومة نشاطه رغم الظرف الحرج الذي يعيشه العالم.
وقال معالي نائب وزير الثقافة في الاجتماع الافتراضي لوزراء ومسؤولي الثقافة العرب الذي عقد اليوم الاثنين ، وشارك فيه بالنيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة” إن وزارة الثقافة كانت سبّاقة في التفاعل مع الأزمة وذلك عبر حزمة من القرارات الداخلية المتعلقة بمنظومتها الإدارية أو الناشطين في القطاع، أو عبر مبادراتها وفعالياتها الثقافية المتنوعة التي أطلقتها خلال فترة العزل الثقافي تحت شعار “الثقافة في العزلة”. مضيفاً بأن المبادرات الثقافية التي تنوعت
بين “أدب العزلة” و”ماراثون القراءة” و”مسابقة التأليف المسرحي” و”مسابقة ماندالا الحروف”، وأول معرض فني افتراضي بعنوان “فن العزلة”، والمسابقات الثقافية المتنوعة، استثمرت فيها وزارة الثقافة البنية التحتية التقنية المتطورة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية “حيث اعتمدت مبادراتنا على التقنية بشكل كامل، وتفاعل معها الجمهور المحلي عن بُعد، وذلك عبر منصات إلكترونية تابعة لوزارة الثقافة”.
وتناول معالي نائب وزير الثقافة في كلمته التي ألقاها في اجتماع وزراء الثقافة العرب الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”، مقترحاً لاستراتيجية عربية موحدة لمواجهة جائحة كورونا، تحضر فيها الثقافة بوصفها جزءاً رئيسياً من الحل. وأكد معاليه على ضرورة توفر ثلاثة متطلبات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تتمثل في ضرورة تفعيل التقنية والرقمنة والابتكار في الجانب الثقافي للدول العربية، ومعرفة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية على القطاع الثقافي ككل، إضافة إلى ضرورة
تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بهدف تبني التدابير الوقائية، وبحث كيفية توقع أثر الأزمة أو التخفيف من أثرها على القطاع الثقافي.
راجياً معاليه في ختام كلمته أن يتجاوز العالم هذه الأزمة، وأن يثمر اجتماع وزراء ومسؤولي الثقافة في العالم العربي عن الفائدة المرجوة التي تنعكس إيجاباً على جميع الشعوب العربية. متمنياً للإنسان في كل مكان الصحة والأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !

الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !
‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن

‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن
إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية

إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*