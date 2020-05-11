الهلال الأحمر بالجوف يستقبل قرابة 3500 مكالمة في أسبوع

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استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 3498 مكالمة استقبلها من خلال رقم الطوارئ الموحد 997 وتطبيق أسعفني.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي، أن عدد الفرق التي باشرت البلاغات 16 فرقة أسعافية رسمية في 14 مركزاً على مستوى المنطقة يساندها فرق إسعافية تطوعية في بعض مراكز المنطقة.

داعيًا طالبي الخدمة الاسعافية من غرفة العمليات بأن تكون الاتصالات الواردة لمن هم بحاجة التدخل الإسعافي والنقل السريع والذي يحتاج لنقل للطوارئ .