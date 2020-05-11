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ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان المملكة خفضًا إضافيًا في إنتاجها

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان المملكة خفضًا إضافيًا في إنتاجها
http://almnatiq.net/?p=862921
المناطق_الرياض

شهدت أسعار النفط، اليوم الأثنين، ارتفاعًا بعد إعلان المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة

و صعد سعر برميل مزيج برنت عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لما أظهرته وكالة بلومبرغ

الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل، وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا

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