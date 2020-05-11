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الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً

الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً
http://almnatiq.net/?p=862927
المناطق_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً.

وأضاف المتحدث الرسمي تيسير المفرج خلال المؤتمر اليومي لمتابعة آخر تطورات فيروس كورونا الجديد في المملكة: 60 مصنعاً محلياً تنتج أسبوعياً أكثر من 3.5 مليون لتر من المعقمات.

وتابع أن الانتاج المحلي من الالبسة الطبية من 3 مصانع يبلغ 94500 حبة أسبوعياً.

وقال المتحدث الرسمي: إطلاق تطبيق “طمني” لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية وأماكن توفرها، والمصانع المحلية لإنتاج المعقمات تبلغ اليوم 60 مصنعاً بعد أن كانت 13 في بداية مارس.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنه تمت الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية معتمدة من الهيئة وهي منشورة في الموقع الرسمي لها.

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