‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن

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أقرت السعودية حزمة من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية لتفشي فيروس كورونا، شملت وقف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية، محمد الجدعان، قوله إن أثر ما تم إقراره من اجراءات بلغ 100 مليار ريال تقريبا، وشملت إلغاء أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى.

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو.

من جانب آخر، أمر الملك سلمان بتوزيع 1.8 مليار ريال على مستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرغ أشار وزير المالية السعودي إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام، وذلك نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعا أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.

وأضاف الجدعان أنه سيتم تمديد مواعيد بعض المشاريع العملاقة في المملكة ومنها السياحية، من دون إلغائها، إضافة إلى ذلك، قال وزير المالية السعودي إنه تم تمديد فترة مشاريع بنية تحتية بأكثر من 10مليارات ريال.

و أشار الجدعان إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الرواتب والمزايا المدفوعة من قبل عدد كبير من الجهات الحكومية الجديدة من بينها الجهات التابعة لبرامج رؤية 2030 والتي تم إنشاؤها خارج مظلة الخدمة المدنية.