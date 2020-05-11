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وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

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وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=862955
المناطق_واس

أنشأت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخِدْمات الطبية للقوات المسلحة ، انطلاقًا من توجيهات القيادة الكريمة بتسخير الإمكانات كافة، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، مستشفيين متنقلين بمكة المكرمة بطاقة استيعابية تصل لـ ( 100 ) سرير مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والصحية لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد( Covid19) والتي تبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة و سيكون تشغيلها بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
ويأتي هذا التعاون امتداداً للإجراءات والجهود التكاملية بين الخِدْمات الطبية للقوات المسلحة ووزارة الصحة على جميع الأصعدة سواءً على مستوى المستشفيات الثابتة أو منظومة المستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع هذه الحالات

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