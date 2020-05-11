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توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

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توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=862956
المناطق - محايل عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقد استثماري من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية في المحافظة بقيمة اجمالية بلغت 91.250.000 مليون ريال.
مشيرا الى ان الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة وفقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
منوها بأن الأمانة و كافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي و الاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.
من جهته بين رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي بن حافظ بأن تلك العقود الاستثمارية تأتي استمراراً وحرصاً من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لاستكمال كافة العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها.

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