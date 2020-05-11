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محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد

محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد
http://almnatiq.net/?p=862957
المناطق-تبوك
دشن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن مساء اليوم بجمعية البر والخدمات الاجتماعية مبادرة “غذاؤنا واحد” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المتضررين بسبب ازمة كورونا ، وقُدم عرض مرئي عن المبادرة وعدد السلال الغذائية التي بلغ اجماليها 7422 سلة غذائية، بحضور رئيس الجمعية الشيخ حامد عايش الحمدي.
وأكد محافظ املج ان هذه المبادرة التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأتي استكمالاً للمبادرات التي نفذتها الجمعيات الخيرية في المحافظة ومراكزها ضمن حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك في العاشر من شعبان لدعم المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا،  ثم اعطى “البازعي” اشارة الانطلاقة للشاحنات التي كانت محملة بالسلال الغذائية لايصالها للمستفيدين.
من جهته اوضح مدير العلاقات العامة بجمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بأملج محمود الزراع ان هذه المبادرة التي نفذتها جمعية البر تتكون من 10 شاحنات محملة بعدد 7422 سلة غذائية تحتوي كل سلة على  رز ، دقيق ، زيت طبخ ، تمر ، شاي ، سكر ومختلف اصناف المواد الغذائية التي تحتاجها الاسرة ، واضاف انه سيتم توزيعها بنسب مختلفة على كافة الجمعيات الخيرية وفروع جمعية البر داخل المحافظة ومراكزها وقراها لتقوم بتوزيعها على المستحقين.

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