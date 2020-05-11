احدث الأخبار

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
أبرز المواد
 محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد
أبرز المواد
 توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 الزكاة والدخل: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم الرياض
أبرز المواد
 “هيئة العقار” تستعرض نتائج أعمال لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية
أبرز المواد
 الداخلية الكويتية: منفذ النويصيب الحدودي يبدأ غدا باستقبال المواطنين العائدين من السعودية
أبرز المواد
 بريطانيا ترفض ضم الإحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية
أبرز المواد
 الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !
أبرز المواد
 ‎‏وزير المالية “الجدعان” لا مساس بحساب المواطن
أبرز المواد
 إيقاف شركة “سمسا” للشحن السريع .. وتوجيه بشأن تأخر إيصال الشحنات الحالية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يفتتح ملتقى “التعليم عن بعد والتحصيل الدراسي”
أبرز المواد
العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

أبرز المواد
محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد

محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد

أبرز المواد
توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

أبرز المواد
وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=862974
المناطق_الرياض

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض سراح 18 حدثاً من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو إنفاذا للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتمت اجراءات اطلاق سراح الاحداث بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا العفو الكريم، مشيراً إلى أن الاحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب، حيث تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل انواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم .

روابط ذات صلة

محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد

محافظ املج يدشن مبادرة غذاؤنا واحد
توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال

توقيع عقد استثماري لبلدية محافظة محايل عسير بأكثر من 91 مليون ريال
وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

وزارة الدفاع تساند وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفيين متنقلين في منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*