صحة المدينة: عمال النظافة في المستشفيات أبطال معركة كورونا

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يؤدي عمال النظافة في المستشفيات في ظل جائحة كورونا دورا كبيرا في جمع النفايات الطبية وتطهير وتعقيم أجنحة التنويم ودورات المياه والممرات ويمتد عملهم ليكونوا في مساندة خط الدفاع الأول باحتكاكهم المباشر بالمرضى والتجاوب مع متطلباتهم مما يجعلهم عرضة لانتقال العدوى ، ترمقهم دوما النظرات العابرة ويتحدث الجميع عن أدوار جهات متعددة وينسى دورهم الهام في معركة كورونا ، كل ذلك دفع المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق إلى التذكير بهم من خلال صورة بثها عبر حسابه بتويتر لأحد عمال النظافة وهو يمارس عمله اليومي مرتديا قناعا طبيا وملابس وقائية معلقا عليها : “‏شكراً من القلب زميلي عامل النظافة في ⁧‫مستشفى الملك فهد‬⁩ ⁧‫بالمدينة المنورة‬⁩ لك دور مهم في جائحة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ كتب الله أجرك”.