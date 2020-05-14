احدث الأخبار

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد
أبرز المواد
 الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح
أبرز المواد
 الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش
أبرز المواد
 صحة المدينة: عمال النظافة في المستشفيات أبطال معركة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الإسكان الحقيل في وفاة نجله
أبرز المواد
 طفرة مرتقبة في حجم مشتريات السيارات والعقارات السكنية قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تختتم مبادرة (غدق المناهل) للقراءة عن بُعد بفوز ثلاث طالبات
أبرز المواد
 التقاعد: صرف معاشات شهر مايو الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الطائف..طرح ٢١ موقعاً لبيع الخضار والفاكهة
أبرز المواد
 الباحة: مصرع شخص وإصابة 4 في حادثين منفصلين
أبرز المواد
 اتحاد أمريكا الجنوبية يحظر تبادل الشعارات والقمصان بين اللاعبين في المباريات بسبب كورونا
أبرز المواد
الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

أبرز المواد
الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

أبرز المواد
من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

أبرز المواد
الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

أبرز المواد

صحة المدينة: عمال النظافة في المستشفيات أبطال معركة كورونا

صحة المدينة: عمال النظافة في المستشفيات أبطال معركة كورونا
http://almnatiq.net/?p=864022
المناطق_المدينة

يؤدي عمال النظافة في المستشفيات في ظل جائحة كورونا دورا كبيرا في جمع النفايات الطبية وتطهير وتعقيم أجنحة التنويم ودورات المياه والممرات ويمتد عملهم ليكونوا في مساندة خط الدفاع الأول باحتكاكهم المباشر بالمرضى والتجاوب مع متطلباتهم مما يجعلهم عرضة لانتقال العدوى ، ترمقهم دوما النظرات العابرة ويتحدث الجميع عن أدوار جهات متعددة وينسى دورهم الهام في معركة كورونا ، كل ذلك دفع المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق إلى التذكير بهم من خلال صورة بثها عبر حسابه بتويتر لأحد عمال النظافة وهو يمارس عمله اليومي مرتديا قناعا طبيا وملابس وقائية معلقا عليها : “‏شكراً من القلب زميلي عامل النظافة في ⁧‫مستشفى الملك فهد‬⁩ ⁧‫بالمدينة المنورة‬⁩ لك دور مهم في جائحة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ كتب الله أجرك”.

روابط ذات صلة

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد
الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة
من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*