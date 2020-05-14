أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الإسكان الحقيل في وفاة نجله

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وأفراد أسرته ، في وفاة نجله المهند الحقيل – رحمه الله – اثر أزمة قلبية .

وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف ، وأفراد أسرته عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر في تخفيف المصاب الأليم، داعيًا -الله عز وجل- أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه مكروه في عزيز.