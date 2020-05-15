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الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش
http://almnatiq.net/?p=864040
المناطق_فضه عطيف

اوضح متحدث الهلال الأحمر بمنطقة جازان ييشي الصرخي بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على

الرقم (٩٩٧) يفيد بوجود حادث تصادم على طريق جيزان ابو عريش بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين وجد في الموقع ٤حالات منها حالتين كانت محتجزه تم تخليصها من قبل فرق الدفاع المدني وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما بينما نقلت حالة مستقرة الى مستشفى ابو عريش العام بعد تقديم الخدمة الاسعافيه لها واخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من حالته الصحية ورفضه الانتقال الى المستشفى اشرف على مباشرة الحادث القيادي الميداني جابر بن يحي شيبة .

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