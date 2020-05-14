جامعة حائل توقع ٤١ عقداً لأبحاث فيروس كورونا بقيمة تجاوزت مليون ونصف ريال

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وقعت جامعة حائل اليوم ٤١ عقداً لأبحاث ودراسات تتعلق بفيروس كورونا، بقيمة تجاوزت مليون وست مئة ألف ريال، وذلك استكمالا لتوجيهات معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بدعم ٣٨ مشروعاً بحثياً ودراسة في وقت سابق تتعلق جميعها بفيروس كورونا.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، أن الوكالة ممثلة في عمادة البحث العلمي استكملت الإجراءات اللازمة كافة لتمويل هذه الأبحاث والدراسات بعد الموافقة النهائية عليها بحيث يعمل الباحثون في مجموعات من الفرق البحثية وفق تخصصات وخبرات متنوعة.

وأضاف الدكتور الحيسوني أن الجامعة بدأت بإجراءات صرف الدفعة الأولى من التمويل للباحثين لتمكينهم من البدء في مشروعاتهم البحثية، مقدماً شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة في دعم البحوث والدراسات والباحثين، متمنياً أن تسهم هذه الجهود في نتائج نوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا