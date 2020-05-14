د. التويجري يدشن العيادات الافتراضية في مستشفى حوطة بني تميم

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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري اليوم الخميس 21 رمضان 1441هـ مبادرة “صحة الرياض” للعيادات الطبية الافتراضية في مستشفى حوطة بني تميم العام ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .

وأوضح الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص “صحة الرياض” لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا ، منوها بجهود العاملين بمستشفى حوطة بني تميم على هذه المبادرة .

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي سليمان الجمعة أنه تم تدشين الخدمة في عيادات الجراحة والأطفال والنساء والولادة ، والباطنية ، والعظام ، وأن هذه العيادات سوف يتم تفعليها بما يضمن تحقيق تقديم خدمه مميزة للمستفيدين من خدمات “صحة الرياض” ، بما يتوافق مع منظومة وزارة الصحة ، ومن ذلك برنامج موعد بحيث يتم ربط تلك العيادات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المستفيدين .

ولفت الدكتور الجمعة أن العيادة الإفتراضية هي عيادة حقيقة يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيا ومرئيا في منزلة دون الحاجه للحضور للمستشفى.

وفي السياق نفسه أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض خدمة الزيارات الإفتراضية في المستشفى، وهي خدمة يقدمها قسم الرعاية الصحية المنزلية يقوم من خلالها الكادر الطبي بالاتصال بالمريض صوتيا ومرئيا وتشخيص حالته والاطمئنان عليه .

من جانبه نوه مدير مستشفى حوطة بني تميم – الاستاذ /تركي بن حنس العصيمي بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، والمتابعة المستمرة لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .

ويشار أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان أمن المجتمع الصحي، وكذلك لحاجة المريض للمعلومة الصحية الدقيقة حول طريقة تناول الأدوية والعلاجات مع الصيام والإجابة عن جميع الإستفسارات والإستشارات الطبية .

يذكر أن آلية العمل تتضمن قيام المريض بالاتصال على الرقم 011‪5553818، تحويلة 123‪3،1021، وحجز الموعد، وبعدها سوف تصله رسالة واتس بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة ، إذ يتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات. وعند الإنتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب وحاجة المريض لبعض الأدوية سوف يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض. وفي حال حاجة المريض يتم إشعار المريض من قبل الدكتور أو الواتس بموعد التحليل أو الأشعة.

أما بالنسبة لطلب لخدمة الزيارات الافتراضية يتم التواصل مع الرقم (0594406322) واتس اب .