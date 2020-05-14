احدث الأخبار

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد
أبرز المواد
 الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح
أبرز المواد
 الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش
أبرز المواد
 صحة المدينة: عمال النظافة في المستشفيات أبطال معركة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الإسكان الحقيل في وفاة نجله
أبرز المواد
 طفرة مرتقبة في حجم مشتريات السيارات والعقارات السكنية قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تختتم مبادرة (غدق المناهل) للقراءة عن بُعد بفوز ثلاث طالبات
أبرز المواد
 التقاعد: صرف معاشات شهر مايو الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الطائف..طرح ٢١ موقعاً لبيع الخضار والفاكهة
أبرز المواد
 الباحة: مصرع شخص وإصابة 4 في حادثين منفصلين
أبرز المواد
 اتحاد أمريكا الجنوبية يحظر تبادل الشعارات والقمصان بين اللاعبين في المباريات بسبب كورونا
أبرز المواد
الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

أبرز المواد
الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

أبرز المواد
من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

أبرز المواد
الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

أبرز المواد

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=864050
المناطق_الرياض

تمكن الديوان العام للمحاسبة من التعامل مع الظروف الراهنة وذلك من خلال التفعيل الكامل لمنظومة الرقابة الإلكترونية “شامل”، التي تتيح لجميع الموظفين إنجاز مهامهم المتعلقة بالخطط التشغيلية للديوان عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الجهات الحكومية وجميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تبادل البيانات المالية واستلام الملحوظات بشكل إلكتروني، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من المنظومة المتعلقة بأتمتة جميع إجراءات العمل والتواصل مع الجهات الحكومية.

وكثف الديوان منذ تعليق الحضور لمقرات العمل التدريب والتعامل مع منظومة الرقابة الإلكترونية “شامل” حيث نظم الديوان (91) دورة تدريبية على مدار الشهرين الماضيين، استفاد منها ما يقارب (5,700) متدرب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من مناطق المملكة المختلفة، حيث أثمر ذلك عن إنجاز أكثر من عشرة آلاف مهمة، رصدوا من خلالها (1,624) ملحوظة.

وثمن الديوان العام للمحاسبة التعاون من قِبل الجهات المشمولة برقابته ومنسوبيها، حيث تعد منظومة شامل إحدى أهم استثمارات البنية التحتية التي قام بها الديوان مؤخراً، وتعد فريدة من نوعها على المستوى الدولي، جرى من خلالها أتمتة جميع إجراءات العمل الفني، وتطوير التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني؛ بهدف رفع الكفاءة والفاعلية للعمل، واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لرفع مستوى الآداء في الرقابة المالية الشاملة على الجهات المشمولة برقابة الديوان.

يذكر أن هذه المرحلة هي الأولى في خطة إستراتيجية ستشمل في مراحلها القادمة تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي، والرقابة على الآداء.

روابط ذات صلة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة
من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء التاريخي بالأسياح
الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

الهلال الأحمر: تصادم على طريق جيزان ابو عريش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*