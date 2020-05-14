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الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

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الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة

الطيران المدني تؤكد مواصلة جهودها خلال كورونا لتطبيق أعلى معايير السلامة
http://almnatiq.net/?p=864053
المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية في قطاع الطيران السعودي من منطلق دورها التنظيمي، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيرها على سلامة الطيران.

وقالت في بين صحفي “نتأكد من سلامة تشغيل شركات الطيران الوطنية والأجنبية وخدمات الملاحة الجوية والمطارات ومزودي الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى المعايير الدولية والعمل بجاهزية على مدار 24 ساعة”.

وأشارت إلى انها تشرف على تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال عمل جولات تفتيشية تقوم بها في مطارات المملكة منها المجدولة ومنها الغير مجدولة للتأكد من سلامة الحركة التشغيلية للمطارات، حيث تقوم بالتفتيش على سلامة المدارج والممرات الأرضية، وإنارة ساحة الطيران، واللوحات الارشادية للطائرة، وأرضيات مواقف الطائرات وغيرها، بهدف التأكد على جاهزية جميع المطارات لأي حركة متوقعة أو غير متوقعة كاحتمالية الهبوط الاضطراري لرحلات العابرة فوق أجواء المملكة، ورحلات إعادة المواطنين من الخارج، ورحلات الشحن الجوي وغيرها.

كما عملت الهيئة مع الصناعة على رسم خطط لمواجهة العديد من التحديات والصعوبات في تطبيق برامج تخزين الطائرات المتوقفة عن العمل وتقديم التوصيات الفنية بما يضمن الامتثال لمتطلبات استمرارية صلاحية الطائرات، كما قامت الهيئة بالسماح باستخدام مقصورات بعض الطائرات المخصصة للركاب في عمليات الشحن لدعم سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتوافق مع الحلول الفنية الصادرة من الشركات المصنعة للطائرات، والقيام بزيارات تفتيشية دورية للتأكد من سلامة وجودة التنفيذ

 

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تشرف على مطارات المملكة التي يبلغ عددها 28 مطاراً، وتحرص على استمرار تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الانظمة واللوائح والاجراءات على الناقلات الجوية للرفع من مستوى سلامة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية.

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