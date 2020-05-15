أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالسلطنة إلى 19 حالة بعد وفاة امرأة عُمانية مصابة بالفيروس.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية أن المواطنة المتوفاة تبلغ من العمر ( 36 ) عامًا، متقدمة لذوي الفقيدة بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة
أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالسلطنة إلى 19 حالة بعد وفاة امرأة عُمانية مصابة بالفيروس.
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