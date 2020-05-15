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سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%
مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.
http://almnatiq.net/?p=864132
المناطق - واس

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنساً أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنساً أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولاراً أمريكياً.

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