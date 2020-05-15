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الصين: نجحنا في السيطرة على كورونا وعلى العالم رفض محاولات تسييس الجائحة

الصين: نجحنا في السيطرة على كورونا وعلى العالم رفض محاولات تسييس الجائحة
http://almnatiq.net/?p=864147
المناطق - وكالات

شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن بلاده نجحت في كبح جماح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووجه انتقادات إلى السياسيين الأجانب الذين يحاولون تسييس هذا الملف.

وأعلن وانغ، في محادثات هاتفية أجراها أمس الخميس مع نظرائه في كل من هنغاريا والبوسنة والهرسك وإستونيا، أن الصين “تمكنت من إخضاع المرض للسيطرة عبر جهود مضنية”، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا “استئنافا تدريجيا لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل منتظم”، حسب ما نقلت عنه وكالة “شينخوا” الرسمية.

ولفت الوزير إلى أن “الصين استطاعت ليس التغلب على صعوباتها الخاصة فحسب، بل وقدمت العون والدعم إلى بلدان أخرى في معركتها ضد الفيروس، لاسيما من خلال مشاركة خبراتها وطرق علاج الفيروس معها دون أي تحفظ”.

وأشار وانغ إلى أن “عددا من السياسيين في بعض البلدان يصرون في الآونة الأخيرة على تسييس المرض ونسبته إلى بلد بعينه وتشويه دور منظمة الصحة العالمية”، مشددا على ضرورة أن “يشارك المجتمع الدولي سويا في رفض تلك الخطوات التي تمثل انتهاكا جسيما للقواعد الأخلاقية الدولية وتقوضا للجهود الدولية في مكافحة المرض”.

وحذر وانغ من أن “الفيروسات لا تعرف حدودا، والأوبئة لا تميز بين الأعراق”، وأن “البشر جميعا ينتمون إلى مجتمع مصيره مشترك، يتشارك أوقات السراء والضراء”، مؤكدا أن مكافحة “كوفيد-19” تتطلب تعاونا دوليا وتمنح دول العالم فرصة في التقارب وتبادل المساعدة.

ويأتي ذلك على خلفية تحميل الولايات المتحدة الصين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا، حيث يصر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، على أن حكومة بكين تسترت على الوباء وفشلت في منع العدوى من الانتشار إلى خارج حدودها، كما رجحوا أن الفيروس منحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

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