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ولي عهد إيران السابق يغرد بفيديو.. هكذا يقتلون الشباب

ولي عهد إيران السابق يغرد بفيديو.. هكذا يقتلون الشباب
http://almnatiq.net/?p=864150
المناطق - وكالات

شن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، هجوما حادا على المسؤولين في إيران، واصفاً إياهم بالكاذبين الجبناء والمجرمين.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الخميس، مشاركاً فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني يتكلم فيه عن الذين يسقطون في البحر من الجنود، معتبراً أن أجرهم أعظم بـ 10 مرات من غيرهم، في إشارة إلى الجنود الذين قتلوا في حادثة السفينة الإيرانية قبل أيام: “يقتلون الشباب في البر والجو والبحر، ثم يهينون أسرهم عبر الكذب عليهم، وتخديرهم بتحويرات وتأويلات دينية”.

كما اعتبر أن “أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على تغيير سلوك النظام الإيراني الرجعي والإجرامي، واهمون، وحالهم كحال من يحرث في البحر”.

جاء ذلك تعليقًا على مقتل 19 جنديًا من القوات البحرية الإيرانية، بصاروخ استهدف البارجة “كنارك”، يوم الاثنين الماضي.

وكان روحاني، أكد في اجتماع لمجلس الوزراء، انعقد بعد يومين على إصابة طاقم سفينة کنارك بنيران صديقة من مدمرة جماران الإيرانية، أن “ملابسات الحادث قيد التحقيق والدراسة، وعندما تصبح جميع الزوايا واضحة، سيتم إطلاع أبناء الشعب على النتائج”.

كما اعتبر في حينه “أن القتال في الماء له مكانة برواياتنا. فالمقاومة والتضحية بالنفس في كل مكان مقدسة” بحسب تعبيره. كما اعتبر أنَّ أجر القتال في البحر هو 10 أضعاف القتال على الأرض.

وفي حين لم يعلن المسؤولون في النظام الإيراني بعد رسميًا تفاصيل “حادث سفينة كنارك”، قال عبدالرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، إن الحادث ستحقق فيه أربعة فرق من هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع والجيش والبحرية.

وكانت مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا خلال مناورة بحرية ظهر الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابة سفينة کنارك، ومقتل 19 وإصابة 15 جنديا بجروح.

 

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