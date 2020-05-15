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سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.97%

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سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.97%

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.97%
http://almnatiq.net/?p=864156
المناطق - واس

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة، بمقدار 16.55 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.97% ليبلغ 1716.40 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 23.20 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 1.36% ليصل إلى 1731.60 دولاراً أمريكياً.

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