سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.97%

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ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة، بمقدار 16.55 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.97% ليبلغ 1716.40 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 23.20 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 1.36% ليصل إلى 1731.60 دولاراً أمريكياً.