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“موارد الرياض” تضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة في حملات مشتركة

“موارد الرياض” تضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة في حملات مشتركة
http://almnatiq.net/?p=864276
المناطق_الرياض

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكه الممثلة بوزارات الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم إتخاذ اللازم حسب الإختصاص لكل جهه.

وأشار عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض على أن هذه الحملات المشتركة هي إمتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع إستغلال الظروف الراهنة ، مؤكدا على إستمرار حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من إلتزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

بينما شدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن .

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