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الزعاق: محطة الفضاء الدولية تمر بسماء المملكة الليلة

الزعاق: محطة الفضاء الدولية تمر بسماء المملكة الليلة
http://almnatiq.net/?p=864284
المناطق_الرياض

أكد الراصد الجوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، مرور محطة الفضاء الدولية، مساء اليوم الجمعة، بمناطق متعددة بالسعودية، وذلك لمدة 6 دقائق

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من (السعودية ـ الكويت ـ سلطنة ـ عمان ـ العراق ـ الأردن ـ الإمارات)

وأضاف: تستمر هذه العملية لمدة ست دقائق تقريبًا من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبًا على شكل جرم سماوي يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية، وتختلف الوجهة على حسب المكان

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